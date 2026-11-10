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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri GAÜN'de Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılında anma töreni düzenlendi

        GAÜN'de Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılında anma töreni düzenlendi

        Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 14:42 Güncelleme:
        GAÜN'de Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılında anma töreni düzenlendi

        Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        GAÜN Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Göğüş üniversite çelengini sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Tansü, "Atatürk’ü Anma" konulu konuşma yaptı.

        Program, Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin gösterisiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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