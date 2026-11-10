GAÜN'de Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılında anma töreni düzenlendi
Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.
Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.
GAÜN Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Göğüş üniversite çelengini sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Tansü, "Atatürk’ü Anma" konulu konuşma yaptı.
Program, Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin gösterisiyle sona erdi.
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