Anka Hastanesi'nde Ata'ya saygı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Özel Anka Hastanesi’nde düzenlenen anlamlı etkinlikle saygı, minnet ve özlemle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin yıl dönümünde Özel Anka Hastanesi’nde düzenlenen programla anıldı. Atatürk’ün ilke ve değerlerinin vurgulandığı etkinlikte, Cumhuriyet’in kazanımlarına sahip çıkmanın ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmanın önemine dikkat çekildi. Özel Anka Hastanesi’nde gerçekleştirilen anma programına Yönetim Kurulu üyeleri Ali İhsan Sofuoğlu ve Dr. Av. Cengiz Bayram, Genel Müdür Yardımcıları Ayşe Koç ve Yaşar Ağdağ, hastane yöneticileri, idari personel, hekimler, sağlık çalışanları ve misafirler katıldı.

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Atatürk’ün mirası yaşatılıyor

Programda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık mücadelesi, Cumhuriyet’in kuruluşundaki öncü rolü ve çağdaş Türkiye hedefi anılırken, Atatürk’ün fikirlerinin günümüzde de yol göstermeye devam ettiği vurgulandı. 10 Kasım’ın yalnızca bir anma günü olmadığına dikkat çekilen etkinlikte, Atatürk’ün ortaya koyduğu çağdaş, bilimsel ve akılcı düşüncenin gelecek kuşaklara aktarılmasının herkes için önemli bir sorumluluk olduğu ifade edildi.