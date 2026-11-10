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        ABD'deki Yunan restoranları Gaziantep baklavasını tercih ediyor

        Hamido Baklava, coğrafi işaretli Gaziantep baklavasını ABD'nin farklı eyalet ve bölgelerindeki restoranlara ulaştırıyor. Hamido Baklava'nın ABD distribütörü Adnan Yılmaz, Gaziantep'te üretilen baklavaları Yunan restoranlarına da gönderiyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 13:18 Güncelleme:
        ABD'deki Yunan restoranları Gaziantep baklavasını tercih ediyor

        Hamido Baklava, coğrafi işaretli Gaziantep baklavasını ABD'nin farklı eyalet ve bölgelerindeki restoranlara ulaştırıyor. Hamido Baklava'nın ABD distribütörü Adnan Yılmaz, Gaziantep'te üretilen baklavaları Yunan restoranlarına da gönderiyor.

        Gaziantep baklavasının kökenine ilişkin tartışmalar sürerken, Yunan restoranlarının da ürünün doğduğu şehir Gaziantep'ten gelen coğrafi işaret tescilli baklavayı tercih etmesi dikkat çekiyor. Hamido Baklava'nın bu restoranlara yaptığı satışlar, Gaziantep baklavasının farklı mutfak kültürlerinde gördüğü karşılığı ortaya koyarken, tescilli lezzetin kaynağını ve özgün niteliğini de yeniden gündeme taşıyor. Hamido Baklava'nın ABD distribütörü Adnan Yılmaz, farklı eyalet ve bölgelerde restoranlarla yürüttüğü çalışmalarla Gaziantep baklavasını daha geniş kitlelerle buluşturuyor. Restoranlara yapılan teslimatları gösteren videolar, Hamido Baklava'nın Gaziantep'ten Amerika'ya uzanan ihracat yolculuğunu gözler önüne seriyor. Gaziantep baklavası, üretim yöntemi, kullanılan malzemeler ve kendine özgü lezzetiyle coğrafi işaret tesciliyle korunan önemli bir yöresel değer olarak öne çıkıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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