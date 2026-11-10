Gaziantep'te 10 Kasım Atatürk'ü Anma töreni düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde Gaziantep’te düzenlenen törenle anıldı.

Gaziantep Valiliği önündeki tören alanında gerçekleştirilen programda, Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunulurken, ardından İstiklal Marşı okundu. Atatürk Anıtı önündeki anma töreni, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen programla devam etti. Atatürk’ün hayatını konu alan sunumların ve şiirlerin okunmasının ardından sona erdi. Törene Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halil Uğur, kent protokolü, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.