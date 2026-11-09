Şahin: "Gaziantep, sıfır atığı en hızlı kuran dünya şehirlerinden biri"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Antalya’da düzenlenen COP31’in açılış gününde yaptığı konuşmada, yerelden yükselen sıfır atık ve yenilenebilir enerji hamleleriyle kentin küresel çevre hedeflerine öncülük ettiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31’inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen panel, Sıfır Atık Vakfı Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Bir saat süren oturum, "Sıfır Atık: Ne Anlama Geliyor, Neyi Kapsamaz ve Neden İklim Eylemidir" başlığını taşıdı.

Sıfır Atık Povilyonu Ortak Küratörü Carlos Silva Filho’nun yönettiği panelde, Başkan Fatma Şahin ile birlikte Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Avustralya’daki Curtin Üniversitesinden Doç. Dr. Atiq Zaman ve Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (BMHabitat) eski İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif yer aldı.

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"Gaziantep büyükşehir olarak biz iyi bir argenin yeşil şehriyiz"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, panelin açılış konuşmasında, "Kalkınma yerelde başlar, demokrasi yerelde başlar. O yüzden Gaziantep Büyükşehir olarak biz iyi bir argenin yeşil şehriyiz. Hava, su ve toprağı koruyacak eylem planları yapıyoruz. Toplam tüketilen bütün enerjiyi yenilenebilir enerjiye dönüştüren bir belediyeyiz" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmasının ardından gerçekleştirdiği sunumda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin sıfır atık konusundaki çalışmalarını, tesisleşme hamlelerini, yenilenebilir enerji kaynaklarındaki çeşitliliği ile atıkların ayrılması ve yönetilmesine yönelik süreçleri anlatan Şahin, gıda israfının önlenmesinin sıfır atık hedefi için büyük önem taşıdığını vurgulayarak bu kapsamda soğuk zincir için hayata geçirilen yeni sebze hali projesini örnek gösterdi. Sıfır atık zihniyetini tüm belediye hizmetlerine yaydıklarını somut örneklerle açıklayan Şahin, kentteki bin 200 okulda 600 bin çocuğa sıfır atığın öneminin anlatıldığı eğitimler verildiğini aktardı.

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"Gaziantep, sıfır atığı en hızlı kuran dünyadaki 20 şehirden biri"

Bu başarının arkasında büyük bir iradenin olduğunu belirten Şahin, "Gaziantep, dünyadaki sıfır atığı en hızlı kuran 20 şehirden biri oldu. Bunu ölçülebilirlik, yenilikçi çözümler, katılımcılık ve zihinsel dönüşümle başardık" diyerek sözlerini tamamladı.

Gaziantep’in asırlık mirası Antep işi ile kutnu kumaşı COP31’de

Antalya’da gerçekleştirilen COP31 İklim Zirvesi’nin Mavi Bölge Kadın Yerleşkesi’nde Gaziantep rüzgarı esti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sıfır karbon salımlı, sürdürülebilir ve tamamen el işçiliğine dayanan UNESCO tescilli Antep işi ile dünyaca ünlü moda evlerinin koleksiyonlarına giren kutnu kumaşını uluslararası katılımcılara tanıttı.

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Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya’da bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Mavi Bölge Kadın Yerleşkesi’nde kentin köklü kültürel mirası olan Gaziantep’in geleneksel el sanatları, kadın istihdamı odaklı kalkınma modelleri ve sürdürülebilir tasarım ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.