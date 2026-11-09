Şahinbey Belediyesinin umre ödüllü kitap okuma yarışması için hazırlıklar başladı

Öte yandan, 2017 yılından bu yana sürdürülen proje kapsamında bugüne kadar 1286 öğrencinin umreye gönderildiği belirtildi.

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep İl Müftülüğü işbirliğinde gerçekleştirilecek yarışma kapsamında, ilçedeki liselerde öğrenim gören 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yazar Salih Suruç'un kaleme aldığı "Allah'ın Elçisi Hz. Muhammed'in Hayatı" adlı kitap ücretsiz dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve Hazreti Muhammed'in hayatını tanıtmak amacıyla 2017 yılında başlatılan yarışma bu yıl da düzenlenecek.

Şahinbey Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması kapsamında lise öğrencilerine kitap dağıtıldı.

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