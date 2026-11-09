Şahin: "Atatürk'ün bize bıraktığı en büyük miras, bağımsızlığına sahip çıkan ve geleceğini kendi iradesiyle inşa eden bir millettir"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 88’inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 10 Kasım’ın yalnızca bir anma günü değil, Cumhuriyetin kuruluşunda ortaya konulan iradeyi, bağımsızlık mücadelesini ve gelecek nesillere karşı taşıdığımız sorumluluğu yeniden hatırlama günü olduğunu vurguladı.

Başkan Fatma Şahin, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milletin en zor döneminde umutsuzluğa teslim olmak yerine bağımsızlığa inanan, bu inancı ortak bir mücadeleye dönüştüren ve Cumhuriyetle taçlandıran tarihî bir lider olduğunu belirtti.

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Atatürk’ün en büyük başarısının, milletin kendi geleceğine yön verme iradesini harekete geçirmesi olduğuna dikkat çeken Şahin, "Bir milleti güçlü kılan yalnızca sahip olduğu imkânlar değil, en zor zamanlarda dahi geleceğine duyduğu inançtır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, işte bu inancı yeniden ayağa kaldırmış, bağımsızlığından vazgeçmeyen bir milletin iradesini Cumhuriyetle buluşturmuştur. Cumhuriyet, yalnızca büyük bir zaferin ardından kurulan bir devletin adı değildir. Cumhuriyet; milletimizin bağımsız yaşama kararlılığının, ortak geleceğe duyduğu güvenin ve kendi geleceğini tayin etme iradesinin en güçlü ifadesidir. Bugün bizlere düşen görev, bu büyük mirası yalnızca sözlerle yaşatmak değil; eğitimde, bilimde, teknolojide, üretimde, kültürde ve hayatın her alanında daha güçlü bir Türkiye için çalışarak geleceğe taşımaktır. Çünkü Atatürk’ü anlamak, onun ortaya koyduğu çağdaşlaşma hedefini, akla ve bilime verdiği önemi, milletine duyduğu sonsuz güveni doğru kavramak ve bu anlayışı somut eserlerle büyütmektir. Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘En büyük eserim’ diyerek milletimize emanet ettiği Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, geçmişimizin birikimini geleceğin imkânlarıyla buluşturmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Çocuklarımızın daha iyi eğitim aldığı, gençlerimizin hayallerini gerçekleştirebildiği, kadınlarımızın hayatın her alanında daha güçlü yer aldığı, üreten ve kalkınan bir Türkiye için gayret gösteriyoruz. Gaziantep, bu sorumluluğun anlamını çok iyi bilen bir şehirdir. Kurtuluş mücadelesinde gösterdiği eşsiz direnişle tarih yazan, bağımsızlığını her şeyin üzerinde tutan bu kadim şehir, bugün de aynı inanç ve kararlılıkla ülkemizin geleceğine değer katmaya devam etmektedir. Bizim için ecdadımızın verdiği mücadeleye layık olmak, onların büyük fedakârlıklarla koruduğu bu topraklarda yeni başarı hikâyeleri yazabilmektir. 10 Kasım, bir vedanın hüznünü taşıdığı kadar, milletimizin ortak hafızasında yaşayan büyük bir idealin de hatırlatıcısıdır. Atatürk’ün açtığı yolda, Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkarak birlik ve beraberlik içinde ülkemizi daha ileriye taşımak, geçmişimize duyduğumuz vefanın en anlamlı karşılığıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 88’inci yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyor; Millî Mücadele’nin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Cumhuriyetimizin ışığı, milletimizin azmi ve ortak geleceğimize duyduğumuz inanç daima yolumuzu aydınlatacaktır" ifadelerini kullandı.