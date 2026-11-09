Yılmaz, Merveşehir Pazaryeri'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Merveşehir Pazaryeri'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Yılmaz, hem esnafın hem de alışveriş yapan vatandaşların talep, öneri ve beklentilerini dinleyerek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Merveşehir Pazaryeri'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Yılmaz, hem esnafın hem de alışveriş yapan vatandaşların talep, öneri ve beklentilerini dinleyerek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçenin farklı noktalarında vatandaşlarla buluşmaya, esnafın nabzını tutmaya ve hemşehrilerinin beklentilerini doğrudan dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Merveşehir Pazaryeri'ni ziyaret eden Başkan Yılmaz, pazaryeri esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazaryerinde esnafın tezgâhlarını tek tek ziyaret eden Yılmaz, esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar diledi. Esnafla sohbet ederek işlerinde yaşadıkları sorunları, beklentilerini ve önerilerini dinleyen Yılmaz, bölgeye yönelik çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında da değerlendirmelerde bulundu.
Bizim makam odamız bu şehrin sokakları
Alışveriş yapan vatandaşlarla da yakından ilgilenen Yılmaz, hemşehrileriyle ayaküstü sohbetler gerçekleştirdi. Vatandaşların günlük yaşamlarına ilişkin görüşlerini, belediye hizmetlerinden beklentilerini ve mahalleleriyle ilgili taleplerini dinleyen Yılmaz, "Şehitkamil'de hizmetin hızlı bir şekilde gerçekleşmesinin en önemli sebebi hiç şüphesiz vatandaşlarımızla yaptığımız sohbetler. O yüzden bizim makam odamız her zaman için bu şehrin sokakları oldu. Bundan sonra da bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Şehitkamil'i ortak akılla yönetiyoruz
Vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmanın ve onların düşüncelerini yerinde dinlemenin önemine dikkat çeken Yılmaz, belediyecilik anlayışlarının merkezinde insanın ve vatandaş memnuniyetinin bulunduğunu belirtti. Şehitkamil'in her mahallesine, her sokağına ve her kesimden vatandaşına ulaşmayı önemsediklerini ifade eden Yılmaz, hizmet üretirken hemşehrilerinin görüşlerinden yararlandıklarını vurguladı. Yılmaz, Şehitkamil'de ortak akıl ve gönül belediyeciliği anlayışıyla çalışmaya, hemşehrileriyle iç içe olmaya ve vatandaşlardan gelen talepleri hizmet çalışmalarına yansıtmaya devam edeceklerini ifade etti.
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