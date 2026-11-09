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        GAÜN Spor Bilimleri Fakültesinin 3 programı akredite edildi

        Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin 3 programı, Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (SPORAK) tarafından akredite edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 12:36 Güncelleme:
        GAÜN Spor Bilimleri Fakültesinin 3 programı akredite edildi

        Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin 3 programı, Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (SPORAK) tarafından akredite edildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Spor Bilimleri Fakültesinin Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programları, SPORAK tarafından değerlendirmeye alındı.

        Değerlendirmeler sonucunda akreditasyon almaya hak kazanan 3 programın, 6 Kasım 2026 ile 6 Kasım 2028 tarihleri arasında akredite edildiği belirtildi.

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