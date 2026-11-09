GAÜN Spor Bilimleri Fakültesinin 3 programı akredite edildi

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Spor Bilimleri Fakültesinin Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programları, SPORAK tarafından değerlendirmeye alındı.

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin 3 programı, Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (SPORAK) tarafından akredite edildi.

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