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        ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım: "Atatürk'ün mirası, geleceğe uzanan en güçlü rehberimizdir"

        Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Atatürk'ün mirası, geleceğe uzanan en güçlü rehberimizdir" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 12:18 Güncelleme:
        ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım: "Atatürk'ün mirası, geleceğe uzanan en güçlü rehberimizdir"

        Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88’inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Atatürk’ün mirası, geleceğe uzanan en güçlü rehberimizdir" dedi.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ileri görüşlülüğü ve liderliğiyle Türk Milletinin geleceğini değiştirdiğini belirten Dr. Yıldırım, bağımsızlık mücadelesine önderlik ederek Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Atatürk’ün, özgür ve çağdaş bir ülke idealini gelecek nesillere emanet ettiğini kaydetti.

        Cumhuriyetin kazanımlarını koruyarak daha güçlü bir gelecek inşa etmenin toplumsal dayanışma ve ortak sorumluluk bilinciyle mümkün olacağını ifade eden Dr. Yıldırım, mesajını şöyle sürdürdü:

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        "Bu ülkenin evlatları olarak Atatürk’ü anlamak, onun düşüncelerini benimsemek ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti koruyarak kazanımlarına sahip çıkmak hepimizin temel sorumluluğudur. Geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe güvenle ilerlemek, ortak değerlerimiz etrafında kenetlenmek ve bu değerleri yeni nesillere aktarmak büyük önem taşımaktadır. ASİD olarak, sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması, sağlık sektörünün gelişimine katkı sunulması ve toplum sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Atatürk’ün çağdaşlaşma hedefi doğrultusunda, bilimsel gelişmeleri esas alan, insan yaşamına değer veren ve toplumsal faydayı önceleyen bir anlayışla çalışmanın önemine inanıyoruz."

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        Dr. Yıldırım, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve ülkemizin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" diyerek mesajını tamamladı.

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