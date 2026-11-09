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        SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: "Atatürk'ü anlamak, onun fikirlerini yaşatmakla mümkündür"

        SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 12:22 Güncelleme:
        SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: "Atatürk'ü anlamak, onun fikirlerini yaşatmakla mümkündür"

        SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88’inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Prof. Dr. Güner Dağlı, Atatürk’ün çağdaş uygarlık hedefinin ve Cumhuriyetin temel değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini vurgulayarak "Atatürk’ü anlamak, onun fikirlerini yaşatmakla mümkündür" dedi.

        Atatürk’ün aklı ve bilimi esas alan yaklaşımıyla bağımsızlık mücadelesine önderlik ederek Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğunu belirten Prof. Dr. Dağlı, milletimize özgürlük, çağdaşlaşma ve bağımsızlık temelinde önemli bir miras bıraktığını kaydetti.

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        Bu mirasın korunması ve gelecek kuşaklara taşınmasında üniversitelere önemli sorumluluklar düştüğünün altını çizen Prof. Dr. Dağlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Atatürk’ü anlamak, onun düşüncelerini ve hedeflerini doğru kavramaktan; gösterdiği yolda ilerlemek ise aklın ve bilimin rehberliğinde çalışmaktan geçer. Üniversiteler olarak bizlere düşen görev, bilimsel gelişime katkı sunmakve Cumhuriyetimizin temel değerlerini gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bu doğrultuda, ülkemizin aydınlık yarınları için çalışmayı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda ilerlemeyi sürdüreceğiz. Bu anlamlı günün, Atatürk’ün fikirlerini yeniden değerlendirmek ve Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkma kararlılığımızı pekiştirmek için önemli bir fırsat olduğuna inanıyorum."

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        Prof. Dr. Dağlı,"Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 88’inci yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" diyerek mesajını tamamladı.

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