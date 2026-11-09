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        GSO Başkanı Ünverdi'nin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

        Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 12:25 Güncelleme:
        GSO Başkanı Ünverdi'nin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

        Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 88’inci yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

        Büyük Önder Atatürk’ün, askeri bir deha, efsanevi bir komutan ve vizyoner bir devlet adamı olarak yalnızca yaşadığı döneme değil, gelecek nesillere de ışık tutan bir lider olduğunu belirten Adnan Ünverdi, anma mesajında, "Atatürk, ileri görüşlülüğü, kararlılığı, liderliği ve milletine duyduğu güvenle tarihimize yön vermiş; bağımsızlık, özgürlük ve çağdaşlık temelinde Cumhuriyetimizi bizlere miras bırakmıştır. Onun gösterdiği hedefler, bugün de yolumuzu aydınlatmaya ve gelecek nesillere ilham vermeye devam etmektedir. Bizlere düşen en önemli görev de bu eşsiz mirasa sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi korumak, ülkemizin gelişmesi ve daha aydınlık yarınlara ulaşması için sorumluluklarımızı kararlılıkla yerine getirmektir. Atatürk’ün ortaya koyduğu kalkınma anlayışının temelinde; üretmek, çalışmak, bilim ve teknolojiyi rehber edinmek, ekonomik bağımsızlığı güçlendirerek ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak vardır. Bu doğrultuda, Atatürk’ün ‘Her fabrika bir kaledir' anlayışından aldığımız ilhamla bizler de üretimin, istihdamın, teknolojik gelişimin ve ekonomik bağımsızlığın ülkemizin geleceğindeki öneminin farkında olarak çalışmaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki ülkemizi güçlü yarınlara ulaştıracak olan da Büyük Önder Atatürk’ün düşüncelerini yaşatmak ve onun yolunda yürümekle mümkündür. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalini 88. yıl dönümünde, silah arkadaşları ve vatan kahramanlarımızla birlikte saygı, özlem ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

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