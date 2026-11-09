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        MFF Orta Doğu Gıda Fuarı sektörü Gaziantep'te buluşturdu

        Gaziantep'in gıda ve gıda teknolojileri sektöründeki üretim gücünü uluslararası pazarlara taşıyan MFF Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, yoğun katılım ve verimli iş görüşmelerinin ardından tamamlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 14:51 Güncelleme:
        MFF Orta Doğu Gıda Fuarı sektörü Gaziantep'te buluşturdu

        Gaziantep’in gıda ve gıda teknolojileri sektöründeki üretim gücünü uluslararası pazarlara taşıyan MFF Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, yoğun katılım ve verimli iş görüşmelerinin ardından tamamlandı.

        Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Nobel Expo Fuarcılık iş birliğinde, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) ve Gaziantep Ticaret Borsası'nın (GTB) destekleriyle düzenlenen MFF Orta Doğu Gıda Fuarı, sektör temsilcilerini, üreticileri, ihracatçıları ve profesyonel alıcıları bir araya getirdi.

        57 ülkeden katılımın sağlandığı fuarı, 10 binin üzerinde kişi ziyaret ederken, yabancı ziyaretçi sayısı 1.500’ü aştı. Uluslararası ticaret bağlantılarının geliştirilmesi açısından önemli fırsatlar sunan organizasyona 697 profesyonel alım heyeti katıldı. Fuar kapsamında 100’ün üzerinde markayla iş görüşmeleri gerçekleştirilirken, yine 100’ün üzerinde markanın ürünleri sektör temsilcileri ve alıcılar tarafından yakından incelendi.

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        Gaziantep’in güçlü üretim altyapısı, ihracat kapasitesi ve coğrafi konumunun sağladığı avantajlarla uluslararası ticaret açısından önemli bir buluşma noktası olduğunu bir kez daha ortaya koyan fuar, yeni iş birliklerinin kurulmasına ve mevcut ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sundu.

        MFF Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, Gaziantep’in gıda sektöründeki uluslararası rekabet gücünü artırma, firmaların yeni pazarlara açılmasını destekleme ve kentin küresel ticaretteki konumunu güçlendirme hedefleri doğrultusunda önemli bir organizasyon olarak tamamlandı.

        GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, fuarın Gaziantep sanayisi ve gıda sektörü açısından önemine değinerek, Gaziantep’in üretim gücü, girişimcilik kültürü ve ihracat tecrübesiyle Türkiye’nin önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

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        MFF Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı’nın farklı ülkelerden sektör temsilcilerini Gaziantep’te buluşturmasının son derece kıymetli olduğunu belirten Ünverdi, profesyonel alım heyetlerinin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonun firmaların yeni pazarlara ulaşmasına, uluslararası iş bağlantıları kurmasına ve ihracat potansiyellerini geliştirmesine önemli katkılar sunduğunu kaydetti. Ünverdi, fuarın başarıyla tamamlanmasında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara, katılımcı firmalara ve ziyaretçilere teşekkür etti.

        Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik ise MFF Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı’nın uluslararası katılım ve ticari etkileşim açısından başarılı bir organizasyon olduğunu belirterek, Gaziantep’in gıda sektöründeki güçlü üretim altyapısı ve bölgesel ticaretteki stratejik konumunun fuara önemli bir değer kattığını ifade etti.

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        Firmaların uluslararası alıcılarla doğrudan temas kurma ve yeni ticari iş birlikleri geliştirme fırsatı yakaladığını vurgulayan Çelik, organizasyonun önümüzdeki dönemlerde daha da büyüyerek Gaziantep’in küresel fuarcılık ve ticaret potansiyeline katkı sunmaya devam edeceğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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