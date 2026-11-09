Gaziantep baklavası Azerbaycan bayrağının renklerine büründü Baklava, Zafer Günü ve Bayrak Günü nedeniyle Azerbaycan renklerinde yapıldı

Gaziantep'in dünyaca ünlü tescilli lezzeti baklava, dün Zafer Günü'nü ve bugün de Bayrak Günü'nü kutlayan Azerbaycan'ın bayrak renkleriyle hazırlandı. Baklavacı Ömer Kozan tarafından hazırlanan özel baklava, kırmızı, mavi, yeşil renkleri, ay ve sekiz köşeli yıldızı ile dikkat çekti.

Gastronomi kenti Gaziantep'in dünyaca ünlü tescilli lezzeti baklava, bu kez Azerbaycan renklerine büründü. Kentte baklavacılık yapan Ömer Kozan, dün Zafer Günü'nü ve bugün de Bayrak Günü'nü kutlayan Azerbaycan'ın bayrağını Gaziantep baklavasıyla hazırladı. Hazırlanan özel baklava, kırmızı, mavi, yeşil renkleri ve üzerindeki ayyıldızı ile dikkat çekti, iki devlet bir millet olgusunu bir kez daha simgelendi.

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"Geleneksel Gaziantep baklavasını Azerbaycan bayrağı ile birleştirdik"

Türkiye ve Azerbaycan'ın iki devlet bir millet olduğunu vurgulayan baklavacı Ömer Kozan, "Bugün farklı bir baklava yaptık. Türkiye ve Azerbaycan iki devlet bir millettir. Biz de bundan yola çıkarak Azerbaycan halkının Zafer Günü'nü ve Bayrak Günü'nü kutluyoruz. Bu nedenle de geleneksel Gaziantep baklavasını Azerbaycan bayrağı ile birleştirdik. Hazırladığımız özel baklava kırmızı, mavi, yeşil renkleri, ay ve sekiz köşeli yıldızı ile dikkat çekti" ifadelerini kullandı.