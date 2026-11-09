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        Kesinleşmiş 22 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı

        Gaziantep'te uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık suçlarından 22 yıl kesinleşmiş cezayla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 14:41 Güncelleme:
        Kesinleşmiş 22 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı

        Gaziantep'te uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık suçlarından 22 yıl kesinleşmiş cezayla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

        Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, İslahiye ilçesinde yapılan yol kontrol faaliyetinde kimlik sorgusunda H.M.E. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yapmak ve dolandırıcılık suçlarından hakkında 22 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

        Yakalanan şüpheli şahıs, yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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