Kesinleşmiş 22 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, İslahiye ilçesinde yapılan yol kontrol faaliyetinde kimlik sorgusunda H.M.E. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yapmak ve dolandırıcılık suçlarından hakkında 22 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

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