Umre ödüllü kitap okuma yarışmasında yeni heyecan

Şahinbey Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması için hazırlıklar başladı. Yarışma kapsamında Şahinbey ilçesindeki liselerde öğrenim gören öğrencilere, yazar Salih Suruç’un kaleme aldığı "Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed’in Hayatı" isimli kitap dağıtıldı.

Şahinbey Belediyesi, gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve Hazreti Muhammed’in (S.A.V.) hayatını daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlediği Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması’nı bu yıl da sürdürüyor. 2017 yılında başlatılan ve geleneksel hale gelen proje, öğrenciler arasında yeniden heyecan oluşturdu. Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep İl Müftülüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışma kapsamında, Şahinbey ilçesindeki liselerde eğitim gören 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine kitaplar ücretsiz olarak ulaştırıldı. Öğrenciler, Salih Suruç tarafından kaleme alınan "Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed’in Hayatı" isimli kitabı okuyarak yarışmaya hazırlanacak.

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Sınav 18 Aralık’ta

Öğrencilerin okudukları kitaptan sorumlu olacağı yarışmanın sınavı, 18 Aralık’ta saat 09.30’da gerçekleştirilecek. Yarışmada dereceye giren öğrenciler Umre ziyaretiyle ödüllendirilecek. Her yıl on binlerce kitabın ücretsiz dağıtıldığı proje, gençlerin hem okuma alışkanlıklarını geliştirmeyi hem de Peygamber Efendimizin örnek hayatını öğrenmelerini amaçlıyor. Şahinbey Belediyesi tarafından 2017 yılından bu yana sürdürülen proje kapsamında bugüne kadar 1.286 öğrenci Umre’ye gönderilerek kutsal toprakları ziyaret etme imkânı buldu. Bu yılki yarışma da öğrenciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.