Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Şahin, Gaziantep'in döngüsel gıda sistemi yaklaşımını COP31'de anlattı

        Şahin, Gaziantep'in döngüsel gıda sistemi yaklaşımını COP31'de anlattı

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Antalya FOLLOWR4FS Girişimi'nde iklime dirençli üretim, gıda kayıplarının azaltılması, su kaynaklarının verimli kullanılması ve yerel gastronominin döngüsel gıda sistemindeki rolünü anlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 19:18 Güncelleme:
        Şahin, Gaziantep'in döngüsel gıda sistemi yaklaşımını COP31'de anlattı

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Antalya FOLLOWR4FS Girişimi’nde iklime dirençli üretim, gıda kayıplarının azaltılması, su kaynaklarının verimli kullanılması ve yerel gastronominin döngüsel gıda sistemindeki rolünü anlattı.

        Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya FOLLOWR4FS Girişimi’ni COP31 Mavi Bölge’deki Türkiye Pavilyonu’nda gerçekleştirdi. Oturumda katılımcılar, gıda kayıpları ve israfıyla mücadeleye yönelik girişim ve çalışmaları ele aldı.

        Gazeteci Mine Ataman’ın moderatörlüğünü üstlendiği oturumda Fatma Şahin, "Gaziantep: Gastronomiden Döngüsel Kentsel Gıda Sistemine" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

        REKLAM

        Şahin, sunumunda iklim değişikliğinin Gaziantep’in gıda sistemi üzerindeki etkilerini anlattı. İklime dirençli tarım, su verimliliği, akıllı sulama ve yerel tohumların korunması konularına değindi. Üreticiden tüketiciye uzanan tedarik zincirinde gıda kayıplarını azaltmaya yönelik uygulamaları, soğuk zinciri, gıda güvenliğini ve sürdürülebilir tüketimi de katılımcılarla paylaştı.

        Gaziantep’in gastronomi birikimini yerel üretimle buluşturan çalışmaları aktaran Şahin, kadın üreticilerin ve kooperatiflerin gıda sistemindeki rolünü de anlattı. Sunumunda organik atıkların yeniden değerlendirilmesine ve kaynakların döngüsel kullanımına yer verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        "Çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme var"
        "Çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dizileri, Türkiye’nin marka değerini yükseltiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dizileri, Türkiye’nin marka değerini yükseltiyor
        Leroy Sane için flaş ayrılık iddiası!
        Leroy Sane için flaş ayrılık iddiası!
        Apple, Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapacak
        Apple, Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapacak
        Fransa, siber saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu
        Fransa, siber saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu
        FIFA yılın 11’i açıklandı!
        FIFA yılın 11’i açıklandı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        İran liderinin talimatını açıkladı
        İran liderinin talimatını açıkladı
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kara'dan 10 Kasım mesajı
        GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kara'dan 10 Kasım mesajı
        Gaziantep baklavası THY'nin yurt dışı uçuşlarında ikram edilmeye başlandı
        Gaziantep baklavası THY'nin yurt dışı uçuşlarında ikram edilmeye başlandı
        Şahinbey Belediyesinin umre ödüllü kitap okuma yarışması için hazırlıklar b...
        Şahinbey Belediyesinin umre ödüllü kitap okuma yarışması için hazırlıklar b...
        Umre ödüllü kitap okuma yarışmasında yeni heyecan
        Umre ödüllü kitap okuma yarışmasında yeni heyecan
        Yılmaz'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Yılmaz'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Şahin: "Atatürk'ün bize bıraktığı en büyük miras, bağımsızlığına sahip çıka...
        Şahin: "Atatürk'ün bize bıraktığı en büyük miras, bağımsızlığına sahip çıka...