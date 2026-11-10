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        GTB heyetinden Vali Çeber'e yeni dönem ziyareti

        Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Gaziantep Valisi Kemal Çeber'i makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:22 Güncelleme:
        GTB heyetinden Vali Çeber'e yeni dönem ziyareti

        Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Gaziantep Valisi Kemal Çeber’i makamında ziyaret etti.

        Yeni çalışma dönemi kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, GTB’nin hedefleri, devam eden projeleri ve Gaziantep ekonomisine yönelik çalışmalar ele alındı. Borsa heyeti, program kapsamında ayrıca İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Uğurlu’ya da hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu.

        GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, borsanın yeni çalışma dönemi dolayısıyla Gaziantep Valisi Kemal Çeber’i makamında ziyaret etti.

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        Ziyarette, GTB’nin yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı projeleri, devam eden yatırımları ile tarıma dayalı gıda sanayinin gelişimine yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgiler paylaşıldı.

        "Ortak akılla Gaziantep’e değer katmayı sürdüreceğiz"

        GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, ziyarette yaptığı değerlendirmede, Gaziantep’in üretim, ticaret ve girişimcilik kültürüyle Türkiye’nin önde gelen ekonomi merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

        Yeni çalışma döneminde de şehrin ekonomik gelişimine katkı sağlamayı sürdüreceklerini ifade eden Tiryakioğlu, "Gaziantep, güçlü sanayisi, tarımsal üretimi ve ticaret geleneğiyle ülkemizin kalkınmasında önemli bir sorumluluk üstleniyor. Bizler de Gaziantep Ticaret Borsası olarak bu gücün daha ileriye taşınması için çalışıyoruz. Yeni dönemde de üyelerimizin beklentilerini, sektörlerimizin ihtiyaçlarını ve şehrimizin önceliklerini esas alarak ortak akıl anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

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        "Yeni dönemde üretimi ve ticareti güçlendirecek projelere odaklanacağız"

        GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise borsanın yeni çalışma döneminde mevcut yatırımların geliştirilmesi ve yeni projelerin hayata geçirilmesine öncelik vereceklerini söyledi.

        Gaziantep’in tarım ve gıda sektörlerinde önemli bir üretim ve ticaret merkezi olduğuna dikkat çeken Akıncı, "Borsa olarak temel hedefimiz, üreticilerimizin ve üyelerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek, tarımsal ticaretin altyapısını güçlendirmek ve ürünlerimizin katma değerini artırmak. Bugüne kadar şehrimize kazandırdığımız projeleri yeni dönemde daha da ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

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        Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise GTB Meclis Başkanı Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Akıncı ve borsa yönetimini yeni çalışma dönemi dolayısıyla tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi. Çeber, yeni dönemin Gaziantep ve borsa camiası için hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Emniyet ve jandarma teşkilatına hayırlı olsun ziyareti

        GTB heyeti, program kapsamında Gaziantep İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ve Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Uğurlu’yu da makamlarında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

        Görüşmelerde, Gaziantep’in huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik yürütülen çalışmaların, şehrin ekonomik ve sosyal gelişimine sağladığı katkılar üzerinde duruldu. Güvenli ve istikrarlı bir ortamın üretim, ticaret ve yatırım faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından taşıdığı önemi vurgulayan GTB temsilcileri, Büyükleblebici ve Uğurlu’ya yeni görevlerinde başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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