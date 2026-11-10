Gaziantep'te araçta 12 kilo skunk ele geçirildi: 1 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüpheli bir araçta arama yapıldı. Dedektör köpek destekli aramalarda elektronik eşya içerisine gizlenmiş halde 12 kilo skunk ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te bir araçta yapılan aramalarda 12 kilo skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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