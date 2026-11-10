Gaziantep'te bir otomobilde 12 kilogram skunk ele geçirildi

Ekipler bu kapsamda bir otomobilde yaptıkları aramada 12 kilogram skunk ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Gaziantep'te bir otomobilde yapılan aramada 12 kilogram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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