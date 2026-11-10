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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Gaziantep'in ilçelerinde anıldı

        Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Gaziantep'in ilçelerinde anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Gaziantep'in Araban ve Nizip ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 13:23 Güncelleme:
        Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Gaziantep'in ilçelerinde anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Gaziantep'in Araban ve Nizip ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

        Araban Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Kaymakam Ferhat Salih Ceylan ve Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Araban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam etti.

        Törene, şehit aileleri, gaziler, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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        - Nizip

        Kültür Parkı'ndaki gerçekleştirilen programda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından program Nizip Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda düzenlenen programla devam etti.

        Program, Atatürk'ün hayatını konu alan sunumların yapılmasının ve şiirlerin okunmasının ardından sona erdi.

        Törene, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kurt, ilçe protokolü, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

        - Amanos Dağları'nda yürüyüş gerçekleştirildi

        Gaziantep'te profesyonel ve amatör dağcılardan oluşan 50 kişilik ekip, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Amanos Dağları'nda yürüyüş gerçekleştirdi.

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        Gaziantep Dağcılık ve Doğa Sporları ile Andoy ve İslahiye Dağcılık Sporları ve Dağcılık Kulübü üyelerinden oluşan ekip, yaklaşık 1500 rakımlı Huzurlu Yaylası'nda bir araya geldi.

        Ekip, Köklü-Huzurlu Yaylası güzergahındaki 12 kilometrelik parkuru yürüdü.

        İslahiye Dağcılık Sporları ve Dağcılık Kulübü üyesi Hasan Şenocak, etkinliği hem Atatürk'ün aziz hatırasını yaşatmak hem de bölgede doğa sporlarına dikkati çekmek amacıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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