1500 rakımda 'Ata'ya Saygı Doğa Yürüyüşü'

Gaziantep Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GADADİK), Antakya Doğa Yürüyüşçüleri (ANDOY) ile İslahiye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 88’inci yıl dönümü nedeniyle 1500 rakımlı Huzurlu Yaylası'nda doğa yürüyüşü programı düzenlendi. İslahiye'nin Köklü Mahallesi'nde başlayıp Huzurlu Yaylası'nda sona eren 12 kilometrelik yürüyüşte Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu.

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