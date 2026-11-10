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        Gaziantep'te 12 kilo skunk ele geçirildi

        GAZİANTEP'te, polisin arama yaptığı otomobilin bagajındaki kutu içerisinde 12 kilogram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 13:42 Güncelleme:
        Gaziantep'te 12 kilo skunk ele geçirildi

        GAZİANTEP’te, polisin arama yaptığı otomobilin bagajındaki kutu içerisinde 12 kilogram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir otomobilde narkotik köpeği ile arama yaptı. Otomobilin bagajındaki kutuda gizlenmiş 12 kilogram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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