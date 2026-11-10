Gaziantep'te 12 kilo skunk ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir otomobilde narkotik köpeği ile arama yaptı. Otomobilin bagajındaki kutuda gizlenmiş 12 kilogram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

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