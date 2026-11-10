Mahsum Altunkaya Başkanlığındaki DEİK heyeti Şam'da kritik temaslarda bulundu

Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) TürkiyeSuriye İş Konseyi Başkanı Mahsum Altunkaya liderliğindeki Türk ekonomik heyeti, Şam’da Suriye Ticaret Odaları Birliği ile son derece verimli ve kapsamlı ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Gıda, ilaç, inşaat, altyapı, enerji, tarım, lojistik ve teknoloji gibi kritik sektörleri temsil eden 29 önde gelen iş insanından oluşan güçlü Türk heyeti, iki komşu ülke arasındaki ticari hacmi ve yatırım imkanlarını en üst seviyeye taşımak için Şam’da bir araya geldi.

"Hedefimiz somut ve sürdürülebilir ortaklıklar"

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Görüşmelerin son derece olumlu ve verimli bir atmosferde geçtiğini belirten DEİK TürkiyeSuriye İş Konseyi Başkanı Mahsum Altunkaya, iki ülke iş adamları arasındaki köprüleri güçlendirmeye kararlı olduklarını vurguladı. Ziyaretin, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri sadece canlandırmakla kalmayıp, uzun vadeli ve kalıcı ortaklıklara dönüştürmek için büyük bir fırsat sunduğu ifade edildi.

Suriye Ticaret Odaları Birliği Ortak Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Anas ElBu da görüşmede yaptığı değerlendirmede, Türk iş adamları ile kurulacak yakın iş birliğine büyük önem verdiklerini dile getirdi. ElBu, iki ülke arasındaki ticaretin önündeki engellerin ortadan kaldırılması ve ortak çıkarlara hizmet edecek yeni yatırım alanlarının açılması hususunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

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Yeniden imar ve üretim sektörlerinde güç birliği

Şam’daki temaslarda, özellikle Suriye’nin altyapı ve yeniden imar süreçlerinde Türk şirketlerinin aktif rol alması, gıda, ilaç, enerji ve tarım başta olmak üzere üretim sektörlerinde ortak projelerin geliştirilmesi ve iş insanlarının ticaret yolunda karşılaştığı bürokratik ile lojistik engellerin hızla bertaraf edilmesi konuları üzerinde duruldu.

Bu üst düzey ziyaretin, her iki ülkenin ekonomik kalkınmasına ivme kazandırması ve bölgede istikrara dayalı güçlü bir ticaret köprüsü kurması bekleniyor.