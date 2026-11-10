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        GKV Özel Ortaokulu'ndan hüzün dolu 10 Kasım anma töreni

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Okullarında düzenlenen anlamlı ve hüzünlü bir törenlerle anıldı. Okul bahçesinde düzenlenen anma töreninin ardından çok amaçlı salonda GKV Özel Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan program, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 14:46 Güncelleme:
        GKV Özel Ortaokulu'ndan hüzün dolu 10 Kasım anma töreni

        Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Okullarında düzenlenen anlamlı ve hüzünlü bir törenlerle anıldı. Okul bahçesinde düzenlenen anma töreninin ardından çok amaçlı salonda GKV Özel Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan program, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

        Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni, geniş bir katılımla büyük bir coşku ve minnetle gerçekleştirildi. Törene; GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Esra İbanoğlu, mütevelli ve yönetim kurulu üyeleri Aysel Tokatlı, Osman Kıratlı, Ali Küçükkınacı, İrfan Elboğa, Galip Renklidağ, Yunus Kıratlı, Esin İncioğlu, Münevver Erpolat, Ayşe Ateş GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, GKV Özel Anaokulu Müdürü Selda Bozkurt, GKV Özel İlkokulu Müdürü Ali Dirgen, GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet, GKV Özel Liseleri Müdürü Murat Öngen, GKV Genel Sekreteri Feray Karaca, okul idarecileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

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        "Cumhuriyet ve bağımsızlık, en büyük eseridir"

        Törenin açılışında günün anlam ve önemini belirten konuşmayı gerçekleştiren GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet, Atatürk’ün sadece bir asker ve lider değil, aynı zamanda aydın bir başöğretmen ve ileri görüşlü bir önder olduğuna vurgu yaptı. Güldemet, "Bugün Mustafa Kemal’i anmak için sıradan bir gün değil; O’nu daha iyi anlama, fikirlerini, emel ve gayretlerini hatırlama ve bıraktığı istiklâl ve Cumhuriyet’e daha sıkı sarılma günüdür. Tarihe Türk’ün armağanı olan mertliğin en büyük örneği olan Atatürk, asla ölmeyecek, kalbimizde yaşamaya devam edecektir" dedi.

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        Sahne gösterileri ve sanatsal zenginlikten tam not

        Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayan tören; Atatürk’ün hayatını anlatan etkileyici sinevizyon gösterimi, İngilizce zümresinin hazırladığı ‘The Immortal Leader’ sunumu ve ‘Atatürk’ün Ölüm Haberi ve Huzurevi’ ile ‘Hiç Ölmedin’ tiyatro sahne gösterileriyle izleyicileri derinden etkiledi.

        Program akışında yer alan Işıklı Dans Gösterisi, ‘Bir Fotoğraftan Fazlası’ tiyatrosu, GKV Özel Ortaokulu öğrencilerinin seslendirdiği "Seni Anlamak" Oratoryosu, zarif "Son Balo" Vals Gösterisi ve şiir eşliğinde sunulan Zeybek Gösterisi katılımcıları adeta büyüledi. Koro eşliğinde seslendirilen "Atatürk ve Türküler" ise salondakilere hüzün dolu anlar yaşattı. Törenin sonunda etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenleri kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel ve protokol üyesi günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.

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        Gaziantep Kolej Vakfı, 1963 yılından bu yana olduğu gibi bugün de Atatürk’ün izinden yürüyen, bilimi vicdanla buluşturan ve çağdaş Türkiye’nin yükselen neslini gururla yetiştirmeye devam ettiğini bir kez daha kanıtladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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