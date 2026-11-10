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        Hatem Hastanesi'nde Atatürk saygı ve özlemle anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 14:45 Güncelleme:
        Hatem Hastanesi'nde Atatürk saygı ve özlemle anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde Gaziantep Özel Hatem Hastanesi’nde düzenlenen törenle anıldı.

        Hastanenin lobisinde gerçekleştirilen anma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Özel Hatem Hastanesi Başhekimi Dr. Hüseyin Esen, "Atatürk’ün akla ve bilime verdiği önem, sağlık alanındaki çalışmalarımıza da yol göstermektedir. Atatürk, sadece bir milletin hayatını değiştiren büyük bir lider değil, aynı zamanda çağdaş, özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin mimarıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 88. yıl dönümünde rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

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