GAÜN'de 10 Kasım Atatürk'ü anma koşusu düzenlendi
Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla "10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu" düzenlendi.
Giriş: 10.11.2026 - 15:42 Güncelleme:
Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN), Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla “10 Kasım Atatürk’ü Anma Koşusu” düzenlendi.
Farklı yaş kategorilerinde gerçekleştirilen koşuda katılımcılar, dereceye girmek için yarıştı.
Koşunun ardından düzenlenen ödül töreninde, kategorilerinde dereceye girenlere madalyalarını GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan takdim etti.
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