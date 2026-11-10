Gaziantep'te hasta ve hasta yakınlarından menfaat sağlayan 2 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te hasta ve hasta yakınlarından menfaat sağlayan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te hasta ve hasta yakınlarından menfaat sağlayan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, hasta ve hasta yakınlarından menfaat sağlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütüldü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 159 bin 800 lira, 13 bin 800 dolar, 810 sterlin, 6 tam ve 4 çeyrek altın, 3 Cumhuriyet ve 1 Ata altını ile 2 cep telefonu ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi.
Operasyon kapsamında ayrıca toplam 8 milyon 200 bin lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.
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