Türk ve Suriyeli iş insanları Şam'da bir araya geldi

Temasların, Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Görüşmelerin olumlu geçtiğini belirten Altunkaya, iki ülke iş dünyası arasında sürdürülebilir işbirlikleri kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

Suriye'nin yeniden imar sürecinde Türk firmalarının üstlenebileceği rollerin de değerlendirildiği görüşmelerde, özellikle gıda, ilaç, enerji ve tarım sektörlerinde ortak projeler geliştirilmesi gündeme geldi.

Altunkaya'nın yazılı açıklamasına göre, görüşmelerde iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırım fırsatlarının geliştirilmesi ve ticaretin önündeki bürokratik ve lojistik engellerin giderilmesi ele alındı.

Gıda, ilaç, inşaat, altyapı, enerji, tarım, lojistik ve teknoloji sektörlerinden iş insanlarının yer aldığı heyet, Suriye Ticaret Odaları Birliği temsilcileriyle ikili görüşmeler yaptı.

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