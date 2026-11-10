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        Gaziantep'te biber fabrikasında yangın

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan bir biber kurutma fabrikasında fırın arızası nedeniyle yangın çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 16:37 Güncelleme:
        Gaziantep'te biber fabrikasında yangın

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan bir biber kurutma fabrikasında fırın arızası nedeniyle yangın çıktı.

        Olay, İslahiye ilçesine bağlı Beyler Mahallesi Kırmıtlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Hamzaoğlu'na ait biber kurutma fabrikasında yangın çıktı. Biber kurutma fırınından yükselen alevleri gören çalışanların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangının, kurutma fırınında meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklandığı belirlendi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 4 tona yakın biberin yanmasıyla maddi hasar meydana geldi.

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        Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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