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        Tahmazoğlu'ndan minik hastalara moral ziyareti

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi öğrencileriyle birlikte Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Çocuk Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Onkoloji ve Çocuk Hematoloji bölümünde tedavi gören çocukları ziyaret ederek minik hastalara moral verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 16:36 Güncelleme:
        Tahmazoğlu'ndan minik hastalara moral ziyareti

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi öğrencileriyle birlikte Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Çocuk Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Onkoloji ve Çocuk Hematoloji bölümünde tedavi gören çocukları ziyaret ederek minik hastalara moral verdi.

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, lösemi tedavisi gören çocukları unutmadı. Gaziantep Üniversitesi öğrencileriyle birlikte Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Çocuk Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Onkoloji ve Çocuk Hematoloji Hastanesi'nde tedavi gören minik hastaları ziyaret eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, çocuklarla yakından ilgilenerek onlara moral ve mutluluk dolu anlar yaşattı. Ziyarete Şahincan ve Nasrettin Hoca animatörlerini de götüren Şahinbey Belediye Başkanı Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çocukların keyifli vakit geçirmesini sağladı. Animatörlerin gösterileriyle neşeli anlar yaşayan minik hastalara boyama seti ve boyama kitapları hediye edildi. Çocuklarla sohbet eden Başkan Tahmazoğlu, onların yüzünde bir tebessüm oluşturmak için yakından ilgilendi.

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        Minik kahramanlara acil şifalar diledi

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çocukların yüzündeki tebessümün kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, "Sevgiyle uzatılan bir elin, paylaşılan güzel bir anın ve içten bir tebessümün çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Bugün, lösemi tedavisi gören, kocaman yürekleriyle hayata sımsıkı tutunan minik kahramanlarımızı üniversiteli öğrencilerimizle birlikte ziyaret ettik. Her birinin yüzündeki tebessümün daim olmasını diliyor, tüm evlatlarımıza acil şifalar temenni ediyorum" dedi.

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