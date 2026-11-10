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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Otoyolda tır alev aldı: Yangını söndürmeye çalışırken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

        Otoyolda tır alev aldı: Yangını söndürmeye çalışırken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

        TarsusAdanaGaziantep Otoyolu'nda seyir halindeki tır alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale etmeye çalışan sürücü, arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 21:23 Güncelleme:
        Otoyolda tır alev aldı: Yangını söndürmeye çalışırken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

        TarsusAdanaGaziantep Otoyolu'nda seyir halindeki tır alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale etmeye çalışan sürücü, arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Olay, TarsusAdanaGaziantep Otoyolu Nurdağı kesiminde meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tırda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın fark eden tır sürücüsü ise aracı sağ şeride park ederek alevlere müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada arkadan gelen başka bir araç ise alevlere müdahale etmeye çalışan tır sürücüsüne çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekiplerinin kontrollerinde ise başka aracın çarptığı tır sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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        İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürerken otoyolun NurdağıGaziantep yönündeki trafiğin kontrollü şekilde sağlanmaya çalışıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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