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        Dr. Taşkıran: "Sürekli yorgunsanız bunu yoğunluğa bağlamayın"

        Medical Point Gaziantep Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, uzun süre devam eden yorgunluğun altında yatan nedenin araştırılmasının önemine dikkat çekti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Dr. Taşkıran: "Sürekli yorgunsanız bunu yoğunluğa bağlamayın"

        Medical Point Gaziantep Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, uzun süre devam eden yorgunluğun altında yatan nedenin araştırılmasının önemine dikkat çekti.

        Medical Point Gaziantep Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, uzun süre devam eden yorgunluğun yalnızca yoğun çalışma temposuna veya uykusuzluğa bağlanmaması gerektiğini belirterek, altta yatan nedenin araştırılmasının önemine dikkat çekti. Dr. Taşkıran, "Günlük yaşamın yoğun temposu içerisinde pek çok kişi yorgunluk ve halsizlik şikayetlerini normal kabul ederek göz ardı ediyor. Ancak uzun süre devam eden ve dinlenmeyle geçmeyen yorgunluk, vücudun önemli bir sağlık sorununa işaret eden uyarısı olabiliyor. Kansızlık, tiroit hastalıkları, B12 vitamini eksikliği ve diyabet gibi pek çok hastalık, kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen kronik yorgunluğa neden olabiliyor" dedi.

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        "Yorgunluk bazı hastalıkların ilk belirtisi olabilir"

        Yorgunluğun birçok farklı sağlık sorunuyla ilişkili olabileceğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, özellikle kansızlık, tiroit bezinin az veya fazla çalışması, B12 vitamini eksikliği ve kan şekeri düzensizliklerinin bu şikâyete yol açabildiğini belirtti. Kansızlık durumunda dokulara taşınan oksijen miktarının azalmasının halsizlik ve çabuk yorulmaya neden olabileceğini kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, B12 vitamini eksikliğinde ise yorgunluğun yanı sıra unutkanlık, dikkat dağınıklığı ve ellerde veya ayaklarda uyuşma gibi belirtilerin görülebileceğini ifade etti.

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        Tiroit hormonlarının metabolizma üzerindeki etkisine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, tiroit bezinin çalışma bozukluklarının enerji düzeyini ve günlük yaşam performansını etkileyebildiğini, diyabetin de kan şekeri düzensizlikleriyle birlikte halsizlik ve yorgunluk oluşturabileceğini aktardı.

        "Şikayetleriniz devam ediyorsa uzman değerlendirmesini ihmal etmeyin"

        Yorgunluğun nedeninin belirlenmesinde hastanın öyküsü, fizik muayenesi ve gerekli laboratuvar tetkiklerinin önem taşıdığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, değerlendirme kapsamında kan sayımı, demir ve B12 düzeyleri, tiroit fonksiyonları ve kan şekeri gibi değerlerin hekim tarafından gerekli görülmesi halinde incelenebileceğini kaydetti.

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        Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, özellikle yeterli dinlenmeye rağmen geçmeyen, günlük yaşamı olumsuz etkileyen veya başka belirtilerin eşlik ettiği yorgunluk şikâyetlerinde sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurgulayarak, erken değerlendirme sayesinde altta yatan sağlık sorunlarının tespit edilip uygun tedavi sürecinin planlanabileceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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