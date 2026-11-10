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        Yangın çıkan TIR'dan inen sürücü başka bir TIR'ın çarptığı kazada öldü

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, seyir halindeyken alev alan TIR'daki yangına müdahale etmek için araçtan inen İsmail Bozdağ (34), başka bir TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 22:41 Güncelleme:
        Yangın çıkan TIR'dan inen sürücü başka bir TIR'ın çarptığı kazada öldü

        GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde, seyir halindeyken alev alan TIR’daki yangına müdahale etmek için araçtan inen İsmail Bozdağ (34), başka bir TIR’ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 19.30 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun 14’üncü kilometresinde meydana geldi. Gaziantep istikametine giden İsmail Bozdağ yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen TIR'ın dorsesinden alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden Bozdağ, TIR'ı durdurup, araçtan indi. Bu sırada Fevzi D.'nin (33) kullandığı 33 BNJ 07 plakalı TIR, Bozdağ'a çarptı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İsmail Bozdağ’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İsmail Bozdağ’ın cenazesi incelemenin ardında Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Fevzi D. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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