Gazoz kapağı ile gerçekleşen hayal Nostaljik yerli gazozlar rafları renklendirdi

Gaziantep'te yaşayan 33 yaşındaki Ömer Faruk Mayda, çocukluk yıllarında başlayan gazoz merakını işletmeye dönüştürdü.

Gaziantep'te çocukluk hayalini gerçeğe dönüştüren 33 yaşındaki Ömer Faruk Mayda, geçmişin unutulmaya yüz tutan yerli gazoz kültürünü yaşatmak için girişimde bulundu. Küçük yaşlarda gazozlara duyduğu ilgiyle koleksiyon yapmaya başlayan Mayda, Türkiye'nin farklı şehirlerinden topladığı gazoz kapaklarını yıllar boyunca biriktirdi. Zamanla bir tutkuya dönüşen bu merak, Mayda'ya kendi işletmesini açma fikrini verdi. Hayalini gerçeğe dönüştüren Mayda, Antep Kalesi eteklerinde bulunan Derekenarı Caddesi'ndeki yaklaşık 20 metrekarelik tarihi dükkânında kapılarını müşterilerine açtı. Türkiye'nin dört bir yanından temin ettiği 120 farklı çeşit aromalı yerli gazozu satışa sunan Mayda, böylece hem çocukluk tutkusunu mesleğe dönüştürdü hem de geleneksel gazoz kültürünü yaşatmaya başladı. Rengarenk şişelerle donatılan dükkân, farklı aromaları keşfetmek isteyenlerin yanı sıra geçmişin lezzetlerini yeniden tatmak isteyenlerin de uğrak noktalarından biri oldu. Nostaljik atmosferiyle dikkat çeken işletme, Gaziantep'i ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Çocukluk yıllarında biriktirdiği gazoz kapaklarıyla başlayan hikâyesini bugün 120 çeşit gazozla sürdüren Mayda, küçük bir dükkânda geçmişin unutulmayan lezzetlerine yeniden hayat veriyor.

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"Gazoz dükkanı açmak çocukluk hayalimdi"

Ziyaretçilerin ilgisinden memnun olduğunu söyleyen Mayda, "Gazoz dükkanı açmak çocukluk hayalimdi. Gittiğim her şehirde, o şehre ait gazozları denerdim. Farklı aromalar bana büyük mutluluk verirdi. Kapaklarıyla oyun oynar, sonra onları biriktirirdim. Yıllar içinde bu merakım araştırmaya dönüştü. Gastronomi şehri Gaziantep'in, geçmişte Türkiye'nin en çok gazoz üreten şehirlerinden biri olduğunu öğrendim. Bu kültürü yaşatmak istedim" dedi.

"Her şehirden getirdiğimiz farklı gazozları satıyoruz"

Gelen ziyaretçilerin dükkanın fotoğrafını çektiğini belirten Mayda, "Her şehirden getirdiğimiz farklı gazozları satıyoruz. Yaşlı müşterilerimiz geldiğinde çocukluk hatıralarını tazeliyor. Düğün çekimi için gelen de oluyor, koleksiyonuna bir şişe eklemek isteyen de. Yerli ve yabancı turistlerden de ciddi ilgi var. Yaz ortasına kadar 250 çeşit gazoz sayısına ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.