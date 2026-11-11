Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gazoz kapağı ile gerçekleşen hayal Nostaljik yerli gazozlar rafları renklendirdi

        Gazoz kapağı ile gerçekleşen hayal Nostaljik yerli gazozlar rafları renklendirdi

        Gaziantep'te yaşayan 33 yaşındaki Ömer Faruk Mayda, çocukluk yıllarında başlayan gazoz merakını işletmeye dönüştürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:24 Güncelleme:
        Gazoz kapağı ile gerçekleşen hayal Nostaljik yerli gazozlar rafları renklendirdi

        Gaziantep'te yaşayan 33 yaşındaki Ömer Faruk Mayda, çocukluk yıllarında başlayan gazoz merakını işletmeye dönüştürdü.

        Gaziantep'te çocukluk hayalini gerçeğe dönüştüren 33 yaşındaki Ömer Faruk Mayda, geçmişin unutulmaya yüz tutan yerli gazoz kültürünü yaşatmak için girişimde bulundu. Küçük yaşlarda gazozlara duyduğu ilgiyle koleksiyon yapmaya başlayan Mayda, Türkiye'nin farklı şehirlerinden topladığı gazoz kapaklarını yıllar boyunca biriktirdi. Zamanla bir tutkuya dönüşen bu merak, Mayda'ya kendi işletmesini açma fikrini verdi. Hayalini gerçeğe dönüştüren Mayda, Antep Kalesi eteklerinde bulunan Derekenarı Caddesi'ndeki yaklaşık 20 metrekarelik tarihi dükkânında kapılarını müşterilerine açtı. Türkiye'nin dört bir yanından temin ettiği 120 farklı çeşit aromalı yerli gazozu satışa sunan Mayda, böylece hem çocukluk tutkusunu mesleğe dönüştürdü hem de geleneksel gazoz kültürünü yaşatmaya başladı. Rengarenk şişelerle donatılan dükkân, farklı aromaları keşfetmek isteyenlerin yanı sıra geçmişin lezzetlerini yeniden tatmak isteyenlerin de uğrak noktalarından biri oldu. Nostaljik atmosferiyle dikkat çeken işletme, Gaziantep'i ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Çocukluk yıllarında biriktirdiği gazoz kapaklarıyla başlayan hikâyesini bugün 120 çeşit gazozla sürdüren Mayda, küçük bir dükkânda geçmişin unutulmayan lezzetlerine yeniden hayat veriyor.

        REKLAM

        "Gazoz dükkanı açmak çocukluk hayalimdi"

        Ziyaretçilerin ilgisinden memnun olduğunu söyleyen Mayda, "Gazoz dükkanı açmak çocukluk hayalimdi. Gittiğim her şehirde, o şehre ait gazozları denerdim. Farklı aromalar bana büyük mutluluk verirdi. Kapaklarıyla oyun oynar, sonra onları biriktirirdim. Yıllar içinde bu merakım araştırmaya dönüştü. Gastronomi şehri Gaziantep'in, geçmişte Türkiye'nin en çok gazoz üreten şehirlerinden biri olduğunu öğrendim. Bu kültürü yaşatmak istedim" dedi.

        "Her şehirden getirdiğimiz farklı gazozları satıyoruz"

        Gelen ziyaretçilerin dükkanın fotoğrafını çektiğini belirten Mayda, "Her şehirden getirdiğimiz farklı gazozları satıyoruz. Yaşlı müşterilerimiz geldiğinde çocukluk hatıralarını tazeliyor. Düğün çekimi için gelen de oluyor, koleksiyonuna bir şişe eklemek isteyen de. Yerli ve yabancı turistlerden de ciddi ilgi var. Yaz ortasına kadar 250 çeşit gazoz sayısına ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        Baba-oğul pozları
        Baba-oğul pozları
        Yeniden tutuklandı
        Yeniden tutuklandı

        Benzer Haberler

        Dr. Taşkıran: "Sürekli yorgunsanız bunu yoğunluğa bağlamayın"
        Dr. Taşkıran: "Sürekli yorgunsanız bunu yoğunluğa bağlamayın"
        Yangın çıkan TIR'dan inen sürücü başka bir TIR'ın çarptığı kazada öldü
        Yangın çıkan TIR'dan inen sürücü başka bir TIR'ın çarptığı kazada öldü
        Otoyolda tır alev aldı: Yangını söndürmeye çalışırken aracın çarpması sonuc...
        Otoyolda tır alev aldı: Yangını söndürmeye çalışırken aracın çarpması sonuc...
        Nurdağı'nda yanan aracına müdahale etmek isteyen sürücü hayatını kaybetti
        Nurdağı'nda yanan aracına müdahale etmek isteyen sürücü hayatını kaybetti
        Gaziantep'te biber kurutma fabrikasında yangın
        Gaziantep'te biber kurutma fabrikasında yangın
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk, SANKO Üniversitesi'nde saygıyla anıldı
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk, SANKO Üniversitesi'nde saygıyla anıldı