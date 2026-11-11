İslahiye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde haklarında toplam 5 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde haklarında toplam 5 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda düzenlenen çalışmalarda, Gaziantep mahkemelerince "nitelikli tehdit" suçundan 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.G. (36) yakalandı.
Ekiplerin diğer çalışmasında ise İslahiye mahkemelerince "konut dokunulmazlığını ihlal", "tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından toplam 2 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C. (35) gözaltına alındı.
İki hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından İslahiye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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