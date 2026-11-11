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        İslahiye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde haklarında toplam 5 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:46 Güncelleme:
        İslahiye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde haklarında toplam 5 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda düzenlenen çalışmalarda, Gaziantep mahkemelerince "nitelikli tehdit" suçundan 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.G. (36) yakalandı.

        Ekiplerin diğer çalışmasında ise İslahiye mahkemelerince "konut dokunulmazlığını ihlal", "tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından toplam 2 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C. (35) gözaltına alındı.

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        İki hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından İslahiye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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