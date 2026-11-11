GKV'nin minik piyanisti Yağız Aras Yiğit'ten uluslararası başarı

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Yağız Aras Yiğit, uluslararası müzik otoritesi London College of Music Examinations (LCME) piyano sınavından "Distinction" (Üstün Başarı) derecesiyle ayrılarak adını uluslararası sahneye yazdırdı.

Eğitimdeki köklü geçmişi ve sanata verdiği değerle adından sıkça söz ettiren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, uluslararası alanda gelen dev bir başarıyla gurur yaşadı. University of West London bünyesinde faaliyet gösteren ve dünya genelinde geçerliliğe sahip London College of Music Examinations (LCME) tarafından gerçekleştirilen Piyano Grade 1 sınavına katılan GKV’li minik yetenek Yağız Aras Yiğit, üstün performansıyla göz doldurdu. Sınavı en yüksek derece olan "Distinction" ile tamamlayan Yiğit, piyano alanındaki bilgi, beceri ve sahne disiplinini uluslararası standartlarda tescil ettirdi.

REKLAM

"Sanatla şekillenen nesiller yetiştiriyoruz"

GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Yağız Aras Yiğit’in elde ettiği bu gurur verici uluslararası başarı üzerine yaptığı değerlendirmede, okul olarak akademik başarının yanı sıra sanata ve spora gönül veren bireyler yetiştirmeyi temel ilke edindiklerini belirterek, "Gaziantep Kolej Vakfı olarak öğrencilerimizin sadece akademik alanda değil, sanatın ve müziğin evrensel diliyle de dünyayla entegre olmalarını çok önemseriz. İlkokul 3. sınıf gibi erken bir yaşta, uluslararası geçerliliği olan LCME piyano sınavından 'Distinction' gibi üstün bir dereceyle dönen sevgili öğrencilerimizden Yağız Aras Yiğit, bizlere en büyük gururu yaşatmıştır. Bu başarı, yalnızca bir bireysel çabanın değil, aynı zamanda disiplinli çalışmanın, aile desteğinin ve okulumuzun nitelikli eğitim kadrosunun ortak eseridir. Öğrencimizi bu büyük başarısından ötürü yürekten kutluyor, yetişmesinde emeği geçen kıymetli ailesine, öğretmenlerimize ve her zaman sanatın yanında olan eğitim camiamıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. İnanıyorum ki Yağız Aras, sanatla şekillenen bu uzun ve şanlı yolculukta daha nice büyük başarılara imza atacaktır" dedi.

REKLAM

Disiplini, emeği ve müziğe duyduğu derin tutkuyla küçük yaşta uluslararası bir başarıya imza atan Yağız Aras Yiğit’in bu başarısı, Gaziantep eğitim ve sanat camiasında büyük ses getirirken; GKV’nin köklü geleneklerinin geleceğe nasıl güçlü adımlarla taşındığını bir kez daha gözler önüne serdi.