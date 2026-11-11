Gaziantepli Kore gazisi 94 yaşında hayatını kaybetti Kore gazisi, resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşayan Kore gazisi İbo Cücük, 94 yaşında hayatını kaybetti. Kore gazisi İbo Cücük, İslahiye ilçesi kırsal Yeniceli Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ve resmi törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Cücük'ün ailesi, yakınları, mahalle halkı, ilçe protokolü, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

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