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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantepli Kore gazisi 94 yaşında hayatını kaybetti Kore gazisi, resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı

        Gaziantepli Kore gazisi 94 yaşında hayatını kaybetti Kore gazisi, resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Kore gazisi İbo Cücük, 94 yaşında hayatını kaybetti. Kore gazisi, resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Gaziantepli Kore gazisi 94 yaşında hayatını kaybetti Kore gazisi, resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı

        Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşayan Kore gazisi İbo Cücük, 94 yaşında hayatını kaybetti. Kore gazisi, resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşayan Kore gazisi İbo Cücük, 94 yaşında hayatını kaybetti. Kore gazisi İbo Cücük, İslahiye ilçesi kırsal Yeniceli Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ve resmi törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Cücük'ün ailesi, yakınları, mahalle halkı, ilçe protokolü, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

        Cücük'ün cenazesi, törenin ardından Yeniceli Mezarlığı’nda defnedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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