Gaziantep'te yaşamını yitiren Kore gazisi toprağa verildi

Törene, Cücük'ün yakınları, İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, İslahiye Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Allüşoğulları, Garnizon Komutanı Topçu Albay Burak Dedeoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, askeri ve mülki idare amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.