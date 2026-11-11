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        Gaziantep'te yaşamını yitiren Kore gazisi toprağa verildi

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hayatını kaybeden 94 yaşındaki Kore gazisi İbrahim Cücük, düzenlenen törenle toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:56 Güncelleme:
        Gaziantep'te yaşamını yitiren Kore gazisi toprağa verildi

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hayatını kaybeden 94 yaşındaki Kore gazisi İbrahim Cücük, düzenlenen törenle toprağa verildi.

        Cücük için Yeniceli Mahallesi Camisi'nde öğle namazının ardından askeri tören düzenlendi.

        Törene, Cücük'ün yakınları, İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, İslahiye Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Allüşoğulları, Garnizon Komutanı Topçu Albay Burak Dedeoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, askeri ve mülki idare amirleri ile vatandaşlar katıldı.

        Kılınan cenaze namazının ardından Cücük'ün naaşı, Yeniceli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri

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