Gaziantep merkezli 11 ilde silah ticareti operasyonu: 17 gözaltı 21 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri savcılık koordinesinde silah ticaretinin önlenmesine yönelik Gaziantep merkezli 11 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramalarda 21 adet ruhsatsız tabanca, 112 adet fişek, 8 adet şarjör ile çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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