Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Kore gazisi, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

        Kore gazisi, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi İbrahim Cücük (94), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 15:27 Güncelleme:
        Kore gazisi, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi İbrahim Cücük (94), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        İslahiye ilçesine bağlı Yeniceli Mahallesi’nde yaşayan 8 çocuk babası İbrahim Cücük, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Cücük için bugün öğle namazının ardından Yeniceli Mahalle Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Törene İbrahim Cücük’ün ailesi, yakınları, İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, İslahiye Garnizon Komutanı Albay Burak Dedeoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selim Kasacı, gaziler ve vatandaşlar katıldı. İlçe Müftüsü Mustafa Demir’in kıldırdığı cenaze namazı sonrası askerin omuzlarında taşınan Cücük'ün cenazesi toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Plajda kas şov!
        Plajda kas şov!
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı

        Benzer Haberler

        Gaziantep merkezli 11 ilde silah ticareti operasyonu: 17 gözaltı 21 adet ru...
        Gaziantep merkezli 11 ilde silah ticareti operasyonu: 17 gözaltı 21 adet ru...
        FASHIONTEKS Gaziantep Moda ve Tekstil Fuarı 17 Kasım'da kapılarını açıyor
        FASHIONTEKS Gaziantep Moda ve Tekstil Fuarı 17 Kasım'da kapılarını açıyor
        Gaziantep'te yaşamını yitiren Kore gazisi toprağa verildi
        Gaziantep'te yaşamını yitiren Kore gazisi toprağa verildi
        GKV'nin minik piyanisti Yağız Aras Yiğit'ten uluslararası başarı
        GKV'nin minik piyanisti Yağız Aras Yiğit'ten uluslararası başarı
        Gaziantep'te çeşitli suçlardan 125 şahıs tutuklandı
        Gaziantep'te çeşitli suçlardan 125 şahıs tutuklandı
        Gaziantepli Kore gazisi 94 yaşında hayatını kaybetti Kore gazisi, resmi tör...
        Gaziantepli Kore gazisi 94 yaşında hayatını kaybetti Kore gazisi, resmi tör...