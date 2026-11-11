Kore gazisi, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

İslahiye ilçesine bağlı Yeniceli Mahallesi’nde yaşayan 8 çocuk babası İbrahim Cücük, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Cücük için bugün öğle namazının ardından Yeniceli Mahalle Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Törene İbrahim Cücük’ün ailesi, yakınları, İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, İslahiye Garnizon Komutanı Albay Burak Dedeoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selim Kasacı, gaziler ve vatandaşlar katıldı. İlçe Müftüsü Mustafa Demir’in kıldırdığı cenaze namazı sonrası askerin omuzlarında taşınan Cücük'ün cenazesi toprağa verildi.

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