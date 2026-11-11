Tahmazoğlu'ndan ağaç dikme çağrısı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte daha yeşil bir Gaziantep için tüm vatandaşları ağaç dikmeye davet etti.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla Türkiye genelinde başlatılan ağaçlandırma etkinliği Gaziantep'te de gerçekleştirildi. Gaziantep Valisi Kemal Çeber koordinasyonunda düzenlenen etkinliğe katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, fidan dikerek kampanyaya destek verdi ve tüm vatandaşları ağaç dikmeye davet etti.

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6 milyon ağaç toprakla buluştu

Şahinbey Belediyesi olarak yeşil alanların artırılması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılması için önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, bugüne kadar 6 milyon ağacı toprakla buluşturduklarını ve ilçeye 678 park kazandırdıklarını belirtti.

Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi'nin de Şahinbey'de bulunduğunu hatırlatan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ağaçlandırmanın gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Herkesi ağaç dikmeye davet ediyorum"

Ağaç dikmenin önemine dikkat çeken Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde biz de ağaçlandırma çalışmalarına destek veriyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak bugüne kadar 6 milyon ağaç diktik, 678 park yaptık. Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi de Şahinbey ilçemizde bulunuyor. Peygamber Efendimiz (S.A.V.), ‘Yarın kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz' buyuruyor. Daha yeşil bir Gaziantep ve Şahinbey için tüm vatandaşlarımızı ağaç dikmeye davet ediyorum" dedi.