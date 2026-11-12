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        Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

        Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ölürken, 3 kişi ise yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:51 Güncelleme:
        Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

        Gaziantep’te kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ölürken, 3 kişi ise yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Oğuzeli Karkamış yolu Alaçalı mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 27 AGF 389 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada, A.U.K.(16), T.Ö.D(22), R.B. (16) ve Fehmi A.(24) yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralananları hastaneye kaldırdı.

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        Hastaneye kaldırılan Fehmi A.(24) doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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