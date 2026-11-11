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        Yılmaz'dan Gaziantep Basketbol'a tam destek

        Şehitkamil Belediye Başkanı ve Gaziantep Basketbol Onursal Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep Basketbol yönetimi ve oyuncularıyla bir araya gelerek takımın hedefleri, sezon hazırlıkları ve kadroya yapılan yeni transferler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Takıma olan güvenini ve Süper Lig hedefindeki kararlılığını dile getiren Yılmaz, "Bu takımın yeri Süper Lig. Hedefimize ulaşmak için hep birlikte mücadele edeceğiz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 17:19 Güncelleme:
        Yılmaz'dan Gaziantep Basketbol'a tam destek

        Şehitkamil Belediye Başkanı ve Gaziantep Basketbol Onursal Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep Basketbol yönetimi ve oyuncularıyla bir araya gelerek takımın hedefleri, sezon hazırlıkları ve kadroya yapılan yeni transferler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Takıma olan güvenini ve Süper Lig hedefindeki kararlılığını dile getiren Yılmaz, "Bu takımın yeri Süper Lig. Hedefimize ulaşmak için hep birlikte mücadele edeceğiz" dedi.

        Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kulüp yönetimi, teknik heyet ve basketbolcularla bir araya geldi. Kulüp Başkanı İrfan Karakuzulu ve Başantrenör Şemsettin Baş’ın da katıldığı buluşmada takımın mevcut durumu, sezon içerisindeki hedefleri ve yapılan kadro takviyeleri ele alındı. Yılmaz, Gaziantep Basketbol’un sahip olduğu potansiyelin son derece yüksek olduğunu belirterek, sezon sonunda hedeflenen başarıya ulaşacaklarına inandığını ifade etti. Takımın ortaya koyduğu mücadeleden memnuniyet duyduğunu dile getiren Yılmaz, yapılan yeni transferlerle kadronun daha da güçlendiğini söyledi.

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        Bu takımın yeri süper lig

        Yılmaz, takıma 3 yeni oyuncunun dahil olduğunu ifade ederek, "İyi bir kadromuz var. Oyuncularımıza, teknik heyetimize ve yönetimimize güveniyoruz. Takviyelerle hedeflerimize daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Bu takımın yeri Süper Lig. Gaziantep, basketbol kültürü ve taraftar desteğiyle çok daha büyük başarıları hak ediyor. Biz de bu hedef doğrultusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Ömer Utku Al, Alp Karahan ve Erdem İlter’i transfer ederek kadromuzu daha da güçlendirdik. Yeni arkadaşlarımızın takıma uyum sağlamasıyla birlikte çok daha güçlü bir takım olacağımıza inanıyorum. Önemli olan birlik ve beraberlik içerisinde aynı hedefe odaklanmak. Sahada mücadele eden oyuncularımızın arkasında olduğumuzu bilmelerini istiyorum" dedi.

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        Doğum günü sürprizi

        Buluşmada takımın başarılı oyuncusu Scoochie Smith'in doğum günü de kutlandı. Başkan Yılmaz, Scoochie Smith'in yeni yaşını tebrik ederek kendisine sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir yıl diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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