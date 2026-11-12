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        Prof. Dr. Koruk: "Her mide ağrısı gastrit değildir"

        Medical Point Gaziantep Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Koruk, uzun süren ve tekrarlayan mide ağrılarının ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekerek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 10:14 Güncelleme:
        Prof. Dr. Koruk: "Her mide ağrısı gastrit değildir"

        Medical Point Gaziantep Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Koruk, uzun süren ve tekrarlayan mide ağrılarının ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekerek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

        Mide bölgesinde hissedilen ağrıların, günlük yaşamı olumsuz etkileyebilen ve farklı nedenlerle ortaya çıkabilen bir şikayet olarak görüldüğünü belirten Prof. Dr. Mehmet Koruk, özellikle yemeklerden sonra artan ağrı, yanma, şişkinlik ve hazımsızlık gibi yakınmaların her zaman mide kaynaklı olmadığını, sindirim sisteminin farklı organlarını ilgilendiren hastalıklar da benzer şikayetlere yol açabildiğini ifade etti.

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        Medical Point Gaziantep Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Koruk, mide ağrısının nedeninin yalnızca belirtilere bakılarak belirlenemeyeceğini, doğru tanı için hastanın şikayetlerinin ayrıntılı değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

        "Mide ağrısının altında farklı hastalıklar yatabilir"

        Medical Point Gaziantep Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Koruk, "Gastrit, mide mukozasının iltihaplanmasıyla ortaya çıkar ve mide üst bölgesinde ağrı, yanma, bulantı ve hazımsızlık gibi belirtilere neden olabilir. Bununla birlikte mide ülseri de benzer yakınmalarla kendini gösterebilir. Özellikle Helicobacter pylori enfeksiyonu ve bazı ağrı kesici ilaçların uzun süreli kullanımı, gastrit ve ülser gelişiminde etkili olabilir. Mide ağrısı olarak tarif edilen şikâyetlerin bir diğer nedeni de gastroözofageal reflü hastalığıdır. Mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması; göğüs arkasında yanma, ağza acı su gelmesi ve yemek sonrasında rahatsızlık hissi oluşturabilir. Safra kesesi taşları, özellikle sağ üst karın bölgesinde ve yemeklerden sonra belirginleşen ağrılara yol açabilir. Pankreas hastalıkları da üst karın bölgesinde, sırta yayılabilen ağrılarla kendini gösterebilir. Bu nedenle ağrının hissedildiği bölge ve eşlik eden belirtiler, değerlendirme sürecinde önem taşır" dedi.

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        "Her ağrıyı mideyle ilişkilendirmeyin"

        Prof. Dr. Mehmet Koruk, "Karın bölgesindeki ağrıların bazıları mide dışındaki organlardan kaynaklanabilir. Bağırsak hastalıkları, fonksiyonel sindirim sistemi bozuklukları ve bazı durumlarda kalp kaynaklı sorunlar da mide ağrısıyla karıştırılabilecek yakınmalara neden olabilir. Özellikle ağrının tekrarlaması, giderek şiddetlenmesi veya günlük yaşamı etkilemesi durumunda kendi kendine ilaç kullanmak yerine uzman değerlendirmesine başvurulması gerekir" ifadelerini kullandı.

        "Belirtiler halinde gecikmeden doktora başvurulmalı"

        Prof. Dr. Mehmet Koruk, "Mide ve karın ağrısına açıklanamayan kilo kaybı, iştahsızlık, yutma güçlüğü, kansızlık, sürekli kusma veya dışkılama alışkanlığında değişiklik eşlik ediyorsa ayrıntılı değerlendirme önem taşır. Kanlı kusma, siyah dışkılama ya da aniden başlayan şiddetli karın ağrısı gibi durumlarda ise acil tıbbi yardım alınmalıdır" dedi.

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        "Doğru tanı, doğru tedavinin ilk adımı"

        Prof. Dr. Mehmet Koruk, "Mide ağrısının nedenini belirlemek için hastanın öyküsü ve fizik muayenesinin yanı sıra gerekli görüldüğünde kan tetkikleri, ultrasonografi, endoskopi veya diğer görüntüleme yöntemlerinden yararlanılabilir. Uygulanacak incelemeler, hastanın belirtilerine ve klinik değerlendirmesine göre planlanır" diye konuştu.

        Prof. Dr. Mehmet Koruk, mide ağrısının her zaman gastrit olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, uzun süren veya tekrarlayan şikâyetlerde altta yatan nedenin araştırılmasının önemine dikkat çekti. Erken ve doğru değerlendirme sayesinde hastalığa uygun tedavi planının oluşturulabileceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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