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        Gaziantep'te sağlıkta risk esaslı denetim sistemi programı düzenlendi

        Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülen Risk Esaslı Denetim Sistemi (REDES) 2026 Yılı Beşinci Etap Saha Çalışmaları Sunum Programı, 10 ilin yöneticilerinin katılımıyla Gaziantep'te gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 12:02 Güncelleme:
        Gaziantep'te sağlıkta risk esaslı denetim sistemi programı düzenlendi

        Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülen Risk Esaslı Denetim Sistemi (REDES) 2026 Yılı Beşinci Etap Saha Çalışmaları Sunum Programı, 10 ilin yöneticilerinin katılımıyla Gaziantep'te gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimlik Konferans Salonu'nda düzenlenen program iki gün sürdü.

        Programda, REDES'in amacı ve işleyişi ile sağlık tesislerindeki denetim süreçlerine ilişkin sunumlar yapıldı.

        İllerde yürütülen çalışmalar ve uygulama örneklerinin değerlendirildiği programda, iller arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi ve ortak çalışma anlayışının güçlendirilmesi konuları ele alındı.

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        Programa, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Mesut Ük, Gaziantep İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, müfettişler, sağlık uzmanları ile Adana, Mersin, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Kahramanmaraş, Mardin ve Hatay il sağlık müdürleri, hizmet başkanları, kamu hastanelerinin başhekimleri ve özel hastanelerin mesul müdürleri katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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