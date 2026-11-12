Gaziantep'te 27 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, hakkında 27 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, hakkında 27 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, "hırsızlık" suçundan 8 suç dosyası bulunan ve hakkında 27 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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