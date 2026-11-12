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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te 27 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te 27 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, hakkında 27 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 10:48 Güncelleme:
        Gaziantep'te 27 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, hakkında 27 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, "hırsızlık" suçundan 8 suç dosyası bulunan ve hakkında 27 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı yakaladı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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