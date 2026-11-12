İslahiye'de üniversite öğrencilerine sıcak çorba ikramı

Öğrencilere derslerinde başarı dileyen Demir, gençlerin yüzlerinde tebessüm oluşturmak, gönüllerine dokunmak ve ilçenin misafiri olan öğrencilerin yanlarında olduklarını hissettirmek amacıyla programı düzenlediklerini belirtti.

İslahiye İlçe Müftülüğü, Müftülük Gençlik Koordinatörlüğü ve KYK Manevi Rehberliği tarafından organize edilen programda, sınav heyecanı yaşayan öğrencilere destek olunması amacıyla GAÜN İslahiye Yerleşkesi'nde stant kuruldu.

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