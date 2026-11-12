Fatma Şahin, COP31'de "İklim Eylemi İçin Dijital Topluluklar" paneline katıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, COP31 kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından organize edilen panelde yerel yönetimlerin iklim dayanıklılığı ve dijital dönüşümdeki rolünü ele alan oturumda yer aldı.

Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, UNDP Türkiye Pavilyonu'nda "İklim Eylemi için Dijital Topluluklar: Gençlerin, Kırsal Toplulukların ve Yerel Yönetişimin İklim Dayanıklılığı için Güçlendirilmesi" başlıklı panel düzenlendi.

Gençlerin, kırsal toplulukların ve yerel yönetimlerin dijital araçlar ve kapsayıcı yönetişim modelleriyle iklim krizine karşı dayanıklılığını artırmayı hedefleyen oturumun moderatörlüğünü UNDP Türkiye Proje Yöneticisi ve Baş Teknik Danışmanı Neslihan Cankara üstlendi. Panelde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Ayşe Ünlüce, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Sarıçam Belediye Başkanı ve Çukurova Belediyeler Birliği Başkanı Bilal Uludağ ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral konuşmacı olarak yer aldı.

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Başkan Şahin, insan odaklı dijital ve yeşil dönüşüm modelini ana başlıklar üzerinden anlattı

Oturumda "Gaziantep: Bilgiden Katılıma, Dijital Beceriden Yerel Dayanıklılığa" başlığıyla bir sunum gerçekleştiren Başkan Fatma Şahin, insan odaklı dijital ve yeşil dönüşüm modelini ana başlıklar üzerinden aktardı.

Sunumun ilk bölümünde "Neden şimdi?" ve "Şehirlerin rolü" başlıkları altında yeşil ve dijital dönüşümün aynı zamanda bir insan kapasitesi dönüşümü olduğuna dikkat çeken Şahin, iklim eyleminin uygulama alanı olan şehirlerde enerji, su, ulaşım, binalar, gıda ve dijital hizmetlerin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini vurguladı. Ardından "Gaziantep'in iklim yaklaşımı" çerçevesinde, iklim yönetiminin tekil projeler yerine planlama, ölçüm, uygulama ve izleme adımlarını içeren uzun soluklu bir dönüşüm olarak yürütüldüğünü ve altyapı yatırımlarının insan kapasitesiyle birlikte güçlendirildiğini ifade etti.

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Gençlerin ve çocukların sürece dahil edilmesine odaklanan "Gençler: Katılım" ve "Bilgiden Beceriye" başlıklarında ise Gaziantep Genç Danışma Meclisi, Çocuk İklim Forumu ve COP31'e taşınan Çocuk İklim Bildirisi üzerinden gençlerin karar süreçlerindeki aktif rolüne değinildi. Gençlik kampları, İklim Elçileri Eğitim Kampı, Bilim Tırı ve uygulamalı atölyeler aracılığıyla erken yaşta çevre ve bilim okuryazarlığının kazandırıldığı, gençlerin tüketen değil üreten bireyler olarak desteklendiği paylaşıldı.

Sunumun devamında dijital beceri ve dijital topluluklar" ile "kırsal topluluklar" başlıkları ele alındı

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Sunumun devamında "Dijital Beceri ve Dijital Topluluklar" ile "Kırsal Topluluklar" başlıkları ele alındı. Dijital ve yeşil becerilerin bir arada geliştirildiği programların yanı sıra GİKOM, Kadın Dostu Kent, Genç Gaziantep, Çiftçi Kart ve Emekli Kart gibi uygulamalarla farklı toplulukların hizmetlere erişiminin kolaylaştırıldığı belirtildi. Dijital dönüşüm ve bilim erişiminin kent merkeziyle sınırlı kalmadığı vurgulanarak, Bilim Tırı, Çiftçi Kart, kuraklığa dayanıklı tarım çalışmaları ve üretici eğitimleriyle kırsalın iklim uyumunun güçlendirildiği aktarıldı.

Son olarak "Beceriden Geleceğin İşlerine" ve "Yerel Yönetimin Rolü" başlıklarıyla yeşil yatırımların güneş enerjisinden akıllı tarıma kadar yeni beceri ve istihdam alanları oluşturduğuna dikkat çeken Şahin, yerel yönetimlerin yalnızca hizmet üreten değil dönüşümün ekosistemini kuran aktörler olduğunu belirtti. Şahin sunumunu, "Geleceğin dirençli şehri, teknolojinin en fazla olduğu şehir değil; insanın dönüşüme en güçlü katıldığı şehirdir" mesajıyla tamamladı.

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Fatma Şahin katılımcıların sorularını yanıtladı

Sunumun ardından oturum, katılımcılarla gerçekleştirilen sorucevap bölümüyle devam etti. Başkan Fatma Şahin, bu bölümde katılımcıların merak ettiği soruları yanıtlayarak yerel yönetimlerde veri kullanımı, gençlik politikaları ve akıllı sanayi dönüşümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gençlerin karar alma ve üretim süreçlerine katılımı için öncelikle şehrin buna hazırlanması gerektiğini belirten Şahin, hem liselerde hem de üniversitelerde kurulan kulüpler aracılığıyla gençlerin taleplerini doğrudan takip ettiklerini ifade etti. 21. yüzyılın bir "veri yüzyılı" olduğuna dikkat çeken Şahin, kurum içi birimlerin birbirinden veri saklamaması ve güçlü bir kurumsal veri altyapısı oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, doğru veri girilmeden kurulan en gelişmiş yazılımların dahi sonuç vermeyeceğini dile getirdi.

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Küresel rekabette şehirlerin konumuna da değinen Şahin, "Almanlar kadar sistematik, Çinliler kadar uygun fiyatta, Türkler kadar esnek ve hızlı olmamız lazım" ifadelerini kullandı. Montaj sanayiden akıllı sanayiye geçiş için verimlilik ve yalınlaşmanın şart olduğunu kaydeden Şahin, bu amaçla kurulan Model Fabrika ile işletmelerin ve beyaz yakalı çalışanların yalın üretim modellerini kendi fabrikalarına taşıdığını aktardı.

Bilgi ekonomisini ve makine sanayisini şehirde güçlendirerek Silikon Vadisi'ne giden genç yetenekleri yeniden Gaziantep'e kazandırmayı hedeflediklerini belirten Şahin, bunun kendi içinde büyük bir döngüsel sistem oluşturduğunu söyledi. Gençlerin umudunun kendi şehirlerinde yeşermesi için küresel düşünüp yerel hareket edebilecekleri fırsatların sunulması gerektiğini vurgulayan Şahin, sözlerini "Onlar zaten bizden çok daha akıllı, çok daha hızlı ve çok daha güçlüler. Bize düşen şey onlara fırsat vermek" diyerek tamamladı.

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Panel, hatıra fotoğrafıyla sona erdi.