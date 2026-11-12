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        Tahmazoğlu'ndan Çocuk Şenliğine davet

        Şahinbey Belediyesi çocukların ara tatillerini dolu dolu geçirmeleri için 1422 Kasım tarihleri arasında Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenleyeceği Çocuk Şenliği'ne tüm çocukları ve aileleri davet etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 13:40 Güncelleme:
        Tahmazoğlu'ndan Çocuk Şenliğine davet

        Şahinbey Belediyesi çocukların ara tatillerini dolu dolu geçirmeleri için 1422 Kasım tarihleri arasında Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenleyeceği Çocuk Şenliği’ne tüm çocukları ve aileleri davet etti.

        Şahinbey Belediyesi, çocukların ara tatillerini eğlenceli bir şekilde geçirmeleri için 1422 Kasım tarihleri arasında ‘Çocuk Şenliği’ etkinliği düzenliyor. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek olan ‘Çocuk Şenliği’ 14 Kasım günü saat 09.00’da kapılarını açacak. 1422 Kasım tarihleri arasında 09.00 ve 19.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinliklerde 571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (S.A.S), Şahinbey Saatin Sırrı çizgi sineması, Kahraman 3 Zekomat 217, Mınec Nether Macerası, Bremen Mızıkacıları, Arı Maya, Karagöz’ün Türküsü isimli çocuk tiyatroları, Bilim Show sahne gösterisinin yanı sıra karaoke ve şişme oyun grupları çocuklarla buluşacak.

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        Çocuk şenliğinde buluşalım

        1422 Kasım tarihleri arasında Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek olan Çocuk Şenliğine tüm Gazianteplileri davet eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "1422 Kasım tarihlerinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde Çocuk Şenliğimiz başlıyor. Şahinbey Belediyesi olarak Çocuk Şenliği ile çocuklarımızın yüzünü güldüreceğiz. 9 gün sürecek olan Çocuk Şenliğinde 571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (S.A.S), Şahinbey Saatin Sırrı, Kahraman 3 Zekomat 217, Mınec Nether Macerası, Bremen Mızıkacıları, Arı Maya, Karagöz’ün Türküsü, Bilim Show sahne gösterisinin yanı sıra karaoke ve şişme oyun gruplarını çocuklarımız için hazırladık. Fuarımız her gün sabah saat 09.00’da kapılarını açıp 19.00’a kadar sürecek. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenleyeceğimiz etkinliğe tüm çocukları ve aileleri davet ediyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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